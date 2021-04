Promessa di matrimonio per Sara e Cristiano.

TERMOLI-GIULIANOVA. L'amicizia senza confini, quella che porta auguri e congratulazioni da Termoli a Giulianova, per la promessa di matrimonio tra Sara e Cristiano.

«Cos’è l’amore? Chi può veramente saperlo? In tanti hanno risposto a questo interrogativo misterioso e meraviglioso. In tanti l’hanno vissuto e molti l’hanno coronato. Alcuni di questi innamorati sono proprio i cari amici Sara Palmieri e Cristiano Massacesi, che ieri, presso il comune di Giulianova, alle ore 16:00, hanno firmato le loro promesse matrimoniali.



Aspettiamo trepidanti con loro, il prossimo 26 giugno, data in cui si terrà il loro matrimonio.I più sinceri auguri per una vita felice da Dalila e da Termolionline».