TERMOLI. Confetti rossi in casa Marino, Alessandro si è laureato in Economia aziendale all’UniPegaso. Per lui le felicitazioni dei familiari: «Siamo orgogliosi di te e dei tuoi sacrifici. Non hai mai rinunciato ai tuoi sogni e sei riuscito ad ottenere ciò che hai inseguito in questi lunghi anni. Auguri dottore in Economia aziendale da papà Franco, mamma Rosa e tuo fratello Gabriele».