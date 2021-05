Buon compleanno ad Amerigo Mastrogiuseppe: spegne 70 candeline

MONTENERO DI BISACCIA. Buon compleanno ad Amerigo Mastrogiuseppe, che oggi compie 70 anni.

«Tu ci dimostri ogni giorno come l’età non sia altro che un numero. La gioventù è nel cuore e non nella carta d’identità. Auguri per i tuoi settant’anni...», messaggio di auguri sincero e profondo inviato dalla moglie Rita e da figlio Claudio»