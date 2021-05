Auguri

COLLETORTO. Una giornata speciale per condividere un traguardo lungo tutto una vita e ancora di più. Venerdì 7 maggio 2021, Michele Mucciaccio, classe 1921, ha compiuto cento anni. Persona conosciuta e stimata da tutto il paese, grande lavoratore, tanti sacrifici per la sua famiglia, impegno e passione in tante esperienze che lo hanno accompagnato in un secolo vissuto intensamente. Un punto di riferimento, la sua “lambretta” conosciuta da ogni colletortese e non solo. Per zio Michele, centenario vaccinato, una piccola festa ma dal grande significato in tempo di pandemia. Nell'abitazione di via dei Giardini la visita del sindaco, Cosimo Mele, e degli amministratori comunali con la consegna di una targa e un messaggio di stima e gratitudine da parte di tutta la comunità per il suo esempio. Infiniti auguri dai figli Giuseppina, Vincenzo, Mario e Mariagrazia e dalle loro famiglie, dai parenti e da tutti gli amici. Ti vogliamo bene.