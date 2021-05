TERMOLI. I primi 40 anni di Patrizia Izzi. «Buon compleanno! E' bello festeggiare una persona saggia come te, matura, profonda, affascinante e ricercata, sempre al centro dell'attenzione. Sapendo che non dai eccessiva importanza a cose materiali come i regali, abbiamo pensato di farti gli auguri per i tuoi 40 anni in un modo un po' speciale. Auguri "Pizzi" dai tuoi colleghi di Termoli».