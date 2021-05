Auguri

SAN GIULIANO DI PUGLIA. La Prima Comunione di Karol Maria Giannone. È un giorno molto speciale per Karol Maria Giannone. Oggi riceverà per la prima volta il sacramento della Prima Comunione nella chiesa di San Giuliano martire. Con immenso amore i tuoi genitori e tuo fratello Antonio Lorenzo ti augurano ogni bene: “metti sempre al centro Gesù come punto di riferimento della tua vita”.