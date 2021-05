SAN MARTINO IN PENSILIS. Compie 100 anni oggi, augurissimi a nonna Lucietta! Lucia Parente, nata a San Martino in Pensilis, il 17 maggio 1921, per tutti, nonna Lucietta, oggi spegne le sue prime 100 candeline! «La mamma, la nonna, la bisnonna e a novembre, anche trisnonna, è il pilastro della sua grande famiglia, cresciuta piano piano, coi suoi insegnamenti, la sua saggezza, la sua grandezza, frutto di una vita piena, di lavoro, calore e altruismo, la mente più grande, aperta e lucida di tutta la sua grandissima famiglia, nonostante il secolo conquistato... le sue figlie Pinuccia, Maria Teresa, Elena e Maddalena, e tutti i suoi nipoti, si stringono forte a lei, con amore, calore e gratitudine verso il Signore, per averla ancora con noi tutti... Forza nonna Lucietta, buon "primo" secolo di vita».