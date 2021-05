Auguri

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Buon compleanno don Costantino. «Don Costantino compie gli anni. Un giorno di festa per la nostra Chiesa zonale, per tutti i fedeli e per i tanti che hanno imparato ad apprezzare un Pastore generoso per i poveri, gli anziani, con la passione per i giovani, con la sua apertura a un orizzonte largo per cui ognuno è un fratello. Auguri Padre!»