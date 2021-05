Nicola Zanapa compie 60 anni: «Augurissimi a un uomo unico»

TERMOLI. I suoi primi 60 anni: che auguri speciali per Nicola Zanapa: «Buon compleanno a un uomo unico che questo giorno ti porti tutto ciò che ami di più! Tanti auguri dalla tua famiglia e vento in poppa sempre!» Al neo 60enne Nicola gli auguri da parte della nostra redazione e in particolare da Michele Trombetta e famiglia.