SAN MARTINO IN PENSILIS. Spegnere idealmente 104 candeline non è da tutti, ma lei, Giuseppina Giordano, ha davvero una fibra magica. «Auguri da tutti i volontari del Sae 112 OdV di San Martino alla signorina più bella di San Martino. Auguri zia Giuseppina per le tue prime 104 primavere».