Auguri al Maestro Basso De Gregorio

TERMOLI. Dicono che essere fratelli sia come essere i rami di uno stesso albero. Anche se abbiamo preso direzioni diverse, siamo per sempre rimasti uniti dallo stesso tronco e dalle stesse radici. Ti mandiamo i più sentiti auguri di compleanno per questo giorno davvero speciale! Da Mamma, Anna Laura, tuo cognato Francesco e dal tuo grande amore Gilda.