TERMOLI. Nozze d'argento in casa Manganelli: 8 giugno 1996-8 giugno 2021, 25 anni di grande amore e di vita insieme per Adolfo e Rita Manganelli. Oggi assieme alle loro splendide figliole Vittoria e Valentina festeggiano le loro splendide Nozze d'argento. Agli eterni sposini giungano gli auguri e le felicitazioni per questo splendido e importante traguardo di vita raggiunto da parte della nostra redazione.