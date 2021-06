GUGLIONESI. Compie oggi i suoi primi 18 anni e diventa maggiorenne, augurissimi a Michela Keratsas. «Oggi non è solo un traguardo ma un lungo viaggio per il mondo dei grandi siamo fieri della ragazza che sei dinamica fiera e onesta ti auguriamo che la vita ti possa sorridere sempre tantissimi auguri per i tuoi 18 anni da parte di papà Stavros mamma Nicoletta tua sorella Antonietta, nonna Michelina, zia Annamaria, zio Fernando e infine i tuoi cugini Valentina, Generoso. Anna Lucia e Mario».