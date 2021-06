ISERNIA. Confetti rossi per Pietro Gizzone. Il giovane isernino si è brillantemente laureato, 110 su 110, in Medicina e Chirurgia presso l’Università La Sapienza di Roma discutendo la tesi su “Evoluzione della funzionalità renale e della pressione arteriosa in pazienti monorene: studio retrospettivo.”

Relatore il chiarissimo professor Riccardo Lubrano.

Gli auguri per l’ambìto traguardo e per una ricca carriera professionale giungono dai genitori, dal fratello e dagli amici tutti.

Al neodottore Pietro le congratulazioni della redazione di Termolionline. Ad maiora.