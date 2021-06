Il sociale che plasma forma e sostanza, auguri a Roberto De Lena

TERMOLI. Formuliamo le più vive congratulazioni e lo facciamo interpretando il senso di gratitudine del territorio, per la laurea triennale in Scienze del Servizio sociale, conquistata da Roberto De Lena, che di sociale se ne intende per davvero e parafrasando non solo in una "Città invisibile", come lui stesso sottolinea nel post a laurea avvenuta.

«Fare l’operatore sociale vuol dire lavorare, a partire dalle persone e dalle comunità più sofferenti, per l’emancipazione degli individui, dei gruppi, delle collettività.

Fare lavoro sociale vuol dire agire ogni giorno per la giustizia sociale ed ecologica, per la cura universale. Vuol dire lavorare per la libertà e l’autodeterminazione, oltre la società del profitto che esclude, mercifica ogni cosa e aggredisce. Operare per il cambiamento sociale a partire dalle pratiche quotidiane, dal mutualismo, dalla cooperazione, dall’autogestione. A partire dal diritto alla città, dai luoghi che abitiamo.

Vuol dire agire per la tutela e l’allargamento dei diritti degli esclusi, che sono i diritti di tutti. Agire, anche, per la tutela dei nostri stessi diritti di operatori e lavoratori del sociale, diritti troppo spesso disattesi.

Sono stati anni di grandi fatiche, ma anche di gioie. Oggi in particolare sono molto felice perché si chiude un percorso lungo e impegnativo.

Se ne apre un altro a breve, sempre per proseguire gli studi. Sempre tenendo bene in mente e presenti nel lavoro di ogni giorno, nonostante le difficoltà e le contraddizioni, gli alti obiettivi etici e politici del lavoro sociale».