Auguri

SANTA CROCE DI MAGLIANO. La direttrice dell'ufficio postale Rosaria Tartaglione spegne 60 candeline. «Nel tuo lavoro esprimi il meglio di te: una grande e riconosciuta professionalità insieme a una profonda umanità che arricchisce tutte le persone che ogni giorno si recano all'ufficio postale di Santa Croce di Magliano di cui è direttrice. Il giorno del tuo compleanno è occasione per dirti grazie per tutti gli insegnamenti e i preziosi consigli che condividi con il personale e con l'intera comunità. Un punto di riferimento per tutti, dalla famiglia a tutti gli amici. Con affetto e stima affettuosi auguri per le sessanta candeline di Rosaria Tartaglione. Ad maiora! I colleghi dell'ufficio postale di Santa Croce, Pdd e Alfredina».