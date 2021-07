Laurea in Medicina e Chirurgia per Flavia Maesa: dedica speciale

Auguri

ROMA. Un percorso di studi impegnativo affrontato con sacrifico, dedizione e merito premiato con il massimo dei voti: 110 e lode e declamazione del giuramento di Ippocrate. Nei tuoi occhi un'immensa soddisfazione e la consapevolezza di raggiungere un risultato molto importante. La dottoressa Flavia Maesa ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia all'Università “Sapienza” di Roma presso la Facoltà di Medicina e Odontoiatria, Dipartimento di Scienze odontostomatolgiche e maxillo-facciali. Ha discusso un'interessante e apprezzata tesi dal titolo “Approcci terapeutici alle fratture subcondilari di mandibola: algoritmo terapeutico”. Relatore Prof. Valentino Valentini, correlatore Prof. Andrea Cassoni. Una giornata speciale, quella del 9 luglio 2021, nel ricordo di chi veglia sempre su di te dal cielo, il tuo caro papà. “Siamo dovute crescere troppo in fretta, abbiamo affrontato prove difficili e inaspettate per la nostra età ma siamo riuscite a rialzarci senza abbatterci e a guardare al

futuro sempre con ottimismo e speranza. Hai accarezzato spesso la mia testa ‘pelata’ durante le mie terapie ma io non avrei mai immaginato di poter appoggiare sulla tua la corona d’alloro! Questa vittoria è tutta nostra “. La dedica piena di affetto della cugina Paola insieme al marito Francesco che si associano alle congratulazioni della mamma Pieranna, del fratellone Alfredo, di zia Ida e zio Vincenzo.