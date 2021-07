TERMOLI. Tantissimi auguri di buon compleanno Angela Kodra.

«Carissima Angy, ne abbiamo festeggiati tanti di compleanni insieme, siamo cresciute tra le stradine del borgo antico nella più bella spensieratezza. Come dimenticare il nostro tempo meraviglioso passato assieme? Il mio augurio per questo giorno è semplice: ti auguro di realizzare i tuoi sogni e i tutti i desideri che il tuo cuore tiene racchiusi in sé. Tanti auguri amica mia, ti voglio bene Dalila».