GUGLIONESI. Tony Raimondo diventa maggiorenne. La dedica della famiglia.

“Ci siamo! Oggi hai, finalmente, raggiunto la maggiore età! In questi 18 anni posso dirti di aver realizzato che, il lavoro più gratificante che abbiamo mai avuto, è stato quello di crescerti.

Io e tuo padre non scambieremmo con nient’altro al mondo un minuto del tempo che dedichiamo a prenderci cura di te, tifando per te e vedendoti crescere.

Abbiamo riso insieme e celebrato le tue vittorie, ci siamo preoccupati per te e abbiamo condiviso i momenti tristi.

Tony, ricordati ciò che ti abbiamo sempre detto, di guardare sempre avanti e mai indietro.

Attraverso i tuoi sorrisi hai riempito i nostri cuori con un amore che non si può paragonare a nulla.

Sei nostro figlio e lo sarai sempre. Ti adoriamo e non c’è nulla che possa cambiarlo.

Ci saranno dei periodi in cui non potremmo esserti vicini fisicamente ma sappi che ti saremo comunque accanto, sempre, sappi che ti amiamo e lo faremo per sempre.

Tantissimi auguri per i tuoi 18 anni.

Ti vogliamo tantissimo bene,

Mamma e Papà”.