Confetti rossi per Michele Florio in Informatica

TERMOLI. Confetti rossi per Michele Florio. Ieri presso l'Università Politecnica delle Marche dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, frequentando il corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Infornatica e dell'Automazione A.A.2020/2021 Safe Life Adviso, Michele Florio si è brillantemente laureato ottenendo la votazione di 110 con lode.

Michele ha discusso la Tesi di Laurea “Progettazione e Implementazione di un App Android basata sul crowdsourcing per la segnalazione di "Unsafety Events" in contest urbani", Realatore il professor Domenico Ursino. Al neo laureato gli auguri affettuosi da parte di Mamma Patricia, di papà Mario e del fratello Gabriele. Felicitazioni da parte della nostra redazione e in particolare da Michele Trombetta e famiglia.