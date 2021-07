I loro primi 40 anni: festa a sorpresa per gli amici turisti arrivati dalla Germania Flora e Lorenzo

TERMOLI. Da Attendorn a Termoli, l’agognata meta estiva a Piè di Castello guadagnata da Lorenzo e Flora, marito e moglie arrivati per le loro vacanze estive nella amata Termoli. Gli amici di Termoli e della loro città di Attendorn, anche loro in soggiorno a Termoli, hanno organizzato una festa a sorpresa per i loro 40 anni di età (lui li compie proprio oggi, lei li ha compiuti nel gennaio scorso. «Auguriamo di trascorrere un sereno e felice compleanno in compagnia e auguriamo tutta la felicità del mondo».