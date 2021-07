Laurea magistrale in Chimica e chimica dei materiali per Mariangela Rea Copyright: Termolionline.it

TERMOLI-BOLOGNA. Laurea magistrale in "Photochemistry and molecular materials" per Mariangela Rea, conseguita ieri presso la Facoltà di Chimica dell'Università Alma Mater di Bologna con 110 e lode.

Una nuova e brillante affermazione per la dottoressa Mariangela, gli auguri e felicitazioni per lei da parte degli orgogliosi genitori Milena e Raffaele e della sorella Alessandra, degli altri familiari e i tanti amici. Alla plurilaureata Mariangela felicitazioni e auguri per una vita professionale carica di soddisfazioni da parte della nostra redazione.