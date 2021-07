Auguri alla neo dottoressa in Giurisprudenza Annaclaudia D’Agostino

TERMOLI. Hai compiuto un passo importante: la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Siena. Ora ti aspetta una lunga vita di grandi sfide. Non demordere, non smettere mai di credere in te stessa, del resto noi non lo facciamo mai, ma soprattutto sii sempre te stessa: testarda, ostinata e sempre pronta a mettersi in gioco. Congratulazioni da papà, mamma, dai tuoi zii e cugini e dagli amici.