Termoli, brillante laurea in Economia Aziendale per il dottore Antonio Manuel Di Rosa Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Un percorso intenso e significativo affrontato con impegno, sacrificio e passione in un contesto di continua crescita che lo ha portato a un risultato brillante raggiunto in soli due anni e otto mesi. Antonio Manuel Di Rosa ha conseguito la Laurea in Economia Aziendale all'Università degli Studi “D'Annunzio” di Chieti-Pescara – Scuola delle Scienze economiche, giuridiche e sociologiche. Il neo dottore ha discusso un'apprezzata tesi dal titolo “Il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza: le novità che riguardano il revisore”. Relatore ch.mo Prof. Diego Valentinetti. Ad Antonio Manuel congratulazioni vivissime dai genitori Giovanni e Marilisa, dai nonni Antonio, Maria ed Elda, dagli zii, dai cugini e da tutti gli amici. Per lui il percorso di studio e crescita umana e professionale continua con rinnovato entusiasmo ma ora è il momento di festeggiare al meglio. Ad maiora!