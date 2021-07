Elvi e Nicola celebrano le nozze di zaffiro: da 45 anni sposi

TERMOLI. Nozze di zaffiro oggi per la consolidatissima coppia Elvi e Nicola Casolino, che festeggiano i 45 anni di matrimonio. Per loro una dedica speciale: «C'è chi le chiama nozze di zaffiro, chi di rubino... Non è importante di che colore sia la pietra, ma che essa sia splendente, preziosa e solida come il traguardo che oggi avete raggiunto. Buon 45esimo anniversario da Marianna, Antonio e da tutta la vostra cara famiglia». Agli sposini un grande augurio e felicitazioni da parte della nostra redazione.