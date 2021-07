TERMOLI. Il samurai si laurea! Congratulazioni ad Andrea Giuseppe Catenaro.



«Caro Andrea,

oggi è un giorno di festa in casa Catenaro, la tua laurea, il tuo traguardo, il tuo successo. Oggi è il giorno in cui diventi Dottore in Scienze motorie e sportive.



Vederti con questa corona d’alloro sul capo, mi ricorda il tempo meraviglioso in cui eravamo bambini.



La memoria mi riporta indietro di tanti anni, quando trascorrevamo le nostre giornate con nostra nonna al borgo antico. Quei i pomeriggio infiniti in inverno davanti al camino. Come dimenticare le nostre estati, sotto il caldo nella piazza del paese vecchio. Giocavi sempre a pallone e avevi sempre una maglietta di un calciatore.



Ricordo noi sempre insieme che giravamo il mondo mano nella mano. Tu eri timidissimo e io sempre tanto chiacchierona. Indelebile è il ricordo di quando incontravamo qualche passante che conosceva i nostri genitori e ricevevi complimenti, perché eri e sei ancora bellissimo.

La tua classica reazione ai complimenti era di nasconderti con la tua faccina dolce vicino la mia gamba, così che rimaneva un bellissimo caschetto castano davanti ai complimenti ricevuti, anche perché la timidezza era un po’ il tuo bigliettino da visita.

Siamo estremamente orgogliosi di te, dell’uomo che sei diventato e del traguardo che oggi raggiungi, perché tu sei il nostro più grande amore e il compagno delle mie mille avventure.



Congratulazioni Pammo, da tua sorella, i nostri genitori, la tua fidanzata, tutti gli amici e le nostre nonne dovunque siano, ma per sempre al nostro fianco».