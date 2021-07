Augurissimi al Governatore della Misericordia Romeo Faletra: compie 71 anni

TERMOLI. Nel prossimo giugno spegnerà 30 candeline alla guida della Misericordia di Termoli, che ha fondato e portato a essere una delle istituzioni più importanti del territorio. Parliamo del Governatore Romeo Faletra, che oggi spegne 71 candeline.

Un traguardo anagrafico che giunge in un periodo particolare e dopo un Covid che vista l’attività della Misericordia ha fatto alzare al massimo il livello di guardia tra le decine di volontari e chi le coordina. Per questo, oggi sarà una festa doppia, per tutti. Tanti auguri caro Governatore.