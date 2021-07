Bonefro, laurea magistrale in Giurisprudenza per la dottoressa Antonella Mustillo

Auguri

BONEFRO. Sacrificio, dedizione, passione e merito per completare un percorso impegnativo in un contesto di crescita e ricerca formativa. Martedì 27 luglio 2021 Antonella Mustillo ha conseguito brillantemente la laurea magistrale in Giurisprudenza all'Università degli Studi del Molise. Dinanzi alla Commissione la dottoressa ha discusso un'approfondita tesi in Comparazione giuridica e uniformazione del diritto dal titolo “La responsabilità da prodotto medico difettoso nei Paesi dell'Unione Europea: aspetti comparatistici”. Relatore: ch.mo Prof. Fiore Fontanarosa. Ad Antonella congratulazioni vivissime da mamma e papà e dalla sorella Palmina. Ti auguriamo il meglio con immenso affetto.