Antonio Moscufo compie 18 anni, augurissimi

GUGLIONESI. Alla nostra persona speciale, al nostro ragazzo unico e dal cuore grande, tantissimi auguri per i tuoi 18 anni, Antonio Moscufo.

“Finalmente è arrivato, anche per te, questo giorno importante. Ma non sarà mai tanto importante quanto tu lo sei per noi. Sei un ragazzo d’oro, responsabile e l’augurio che possiamo farti è di rimanere sempre così. Non lasciarti mai influenzare e condizionare dal mondo. Vola più in alto che puoi, noi saremo sempre con te. Siamo orgogliosi di ciò che sei diventato e lo sarebbero stati anche i tuoi nonni che da lassù vegliano su di te.

La vita è un dono prezioso e tu sei il nostro dono più grande. Cammina a testa alta, non aver paura di cadere o di sbagliare. Accanto a te troverai sempre tutti noi a tenderti la mano. Ti vogliamo un gran bene”.

Buon compleanno Antonio, da mamma, papà, zio Antonio e zia Lia, dai parenti e tutti gli amici.