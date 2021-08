Fiocco rosa a San Basso: è nata Emma Di Brino

TERMOLI-ISERNIA. Fiocco rosa in casa Di Brino-Lombardozzi, per la gioia di papà Salvatore e mamma Agnese, nonché della sorellina Isabel: è nata Emma! Si chiama come la nonna paterna e per poche ore non è nata nel giorno di nonno Antonio, ma è sempre San Basso! Augurissimi anche da Antonia, Gasperina e Daniele.