TERMOLI. Stefano Tano spegne 30 candeline: tanti auguri. Il compleanno rappresenta una tappa importante del percorso della vita: un punto di arrivo per fare tesoro di tante esperienze, uno di inizio per guardare al futuro con ottimismo ed entusiasmo circondato dalle persone più care. Stefano Tano spegne trenta candeline rinnovando i valori più belli in una giornata speciale. I migliori auguri di buon compleanno da papà Saverio e mamma Erina, dalla moglie Sara, dai fratelloni Luca e Alessandro.