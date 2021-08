Colletorto, Antonella Fantetti spegne 18 candeline

Montenero, operazione vaccini over 16: mercoledì 11 agosto disponibili 300 dosi

Attualità

L’obiettivo è accelerare la campagna vaccinale e immunizzare quante più persone possibili in vista del rientro in classe e della stagione autunnale ed invernale in cui, lo scorso anno, si è avuta un’impennata di contagi da Covid.