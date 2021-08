Spegne oggi due candeline la stupenda Aurora Elisabetta Di Leonardo

Il ricordo «Ti aspettiamo da 11 anni», la lettera di una madre al figlio morto in un incidente

BONEFRO. È il 5 agosto 2010, Gabriele Caccavaio ha 29 anni e sta percorrendo la strada che collega Bonefro al bivio di Casacalenda. Una serata come tante, ma non per Gabriele che, in quella tragica sera di 11 anni fa, è morto proprio in quel tratto di strada che