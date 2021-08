San Martino, 18 anni di amore per Maria Cinzia e Domenico Copyright: Personale

SAN MARTINO IN PENSILIS. Il primo incontro al mare sempre nel cuore, uno sguardo, l'intesa, la consapevolezza di iniziare una lunga avventura che oggi racconta la storia di una bellissima famiglia. Da diciotto anni Maria Cinzia Capetola e Domenico Ciota hanno capito di essere fatti l'una per l'altro. In questo giorno speciale auguri di cuore da parte dei figli Adriana, Angelo e Alessandro.