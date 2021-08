A Graziella Sabella un immenso augurio per il suo sessantesimo compleanno

Auguri

TAVENNA. Graziella Sabella festeggia i suoi primi 60 anni. Per lei questo messaggio di auguri: «Donna che riescere a sorridere e far sorridere sia nei momenti tristi che allegri, sia in quelli sereni che dolorosi. Una persona sempre pronta a mettersi in gioco e ripartire; lei che risponde ai duri colpi della vita con forza, determinazione, grinta, tenacia e caparbia. Ed oggi, al raggiungimento dei suoi 60 anni che ne apprezziamo ancor più le sue doti. Anche se il tempo passa il suo cuore resta sempre bello e giovane. Per tutto ciò che lei è, non potevamo che farle un immenso augurio per il suo sessantesimo compleanno. A Graziella, con infinito amore. La tua famiglia».