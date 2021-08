Auguri

URURI. Nozze di perla tra Basilio Muccino e Antonella Intrevado. «30 anni d'amore: un augurio speciale A voi...che vi capite con un solo sguardo, che vi sostenete in ogni cosa, che siete presenti in ogni momento l'uno per l'altra, che camminate insieme lungo ogni strada della vita, che vi guardate ancora come se fosse il primo giorno. A voi che ci avete insegnato l'amore auguriamo un meraviglioso futuro che possa ripagarvi di tutto il bene e dei sacrifici che avete fatto e continuate a fare per noi! Vi amiamo. Buon anniversario! Michela e Giuliana».