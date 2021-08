TERMOLI. Arrivano altri auguri per la neo maggiorenne Giulia Di Francia, che oggi compie 18 anni: «Un augurio speciale di buon compleanno a Giulia Di Francia per i tuoi 18 anni, da zia Anna, zio Nicola e i cugini. Da oggi puoi decidere della tua vita, delle tue emozioni, non aver paura di sbagliare, ti auguriamo una vita piena di gioia e successi».