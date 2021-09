TERMOLI. Fiocco azzurro al Punto nascita di Termoli nel pomeriggio di ieri, è nato Luca! Lo annuncia la zia Debora Staniscia: «Alle ore 15:50, le tue urla sono arrivate lontano, lontano amore di zia! Per me, essere presente ed essere stata una delle prime persone a poterti salutare, insieme al tuo papà, è stata una gioia immensa. Per me ora, un ruolo importante al posto di nonna Luciana che so essere stata con te e mamma tutto il tempo per proteggervi. Tantissimi auguri a mia sorella Moira Staniscia, mio cognato Alessio Rollo e mio nipote Andrea. Un ringraziamento speciale al reparto di Ostetricia e Ginecologia e al blocco parto ma, soprattutto, un accorato grazie va al dottor Saverio Flocco che è stato super presente e super bravissimo e al mio amico Giuseppe Pranzitelli. Grazie di esservi presi cura di mia sorella e di mio nipote».