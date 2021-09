"La Regina Valentina" compie 40 anni

Auguri

TERMOLI. Valentina Farinaccio compie 40 anni, per lei questo messaggio di auguri, intitolato “La Regina Valentina». «Cara Regina ti scrivo, così per onorarti in nome dell'amore imperiale, e siccome hai l'anima lussuosa più estasiato ti scriverò. Sei diventata grande, ma grande lo sei sempre stata, cosa sono in confronto alla tua bella età, il Rinascimento o l'Illuminismo? Hai colonizzato il nostro cuore e noi da umili sudditi ti abbiamo giurato amorevolezza e fedeltà. La tua corona non ha incastonate gemme preziose, bensì è legata dall'onestà e tenerezza, dal rispetto e coraggio, dall'ammettere i propri sbagli al senso profondo di famiglia: per questo ed altro sei la madre più giusta per nostro figlio. Non ti servono poteri o possedimenti, comandi con il perdono e la semplicità, apprezzi i difetti e non porti rancore, conosci i sacrifici e sai comprendere: per questo ed altro sei la moglie che ogni marito sogna. Ci basta un tuo sorriso...e il regno non avrà mai fine! Auguri per i tuoi "primi" quarant'anni! Con amore regale Tuo Figlio Samuele Tuo Marito Alessio».