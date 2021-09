A Costantino Bello il più caloroso ed affettuoso augurio di buon compleanno.

CAMPOMARINO. Li ha compiuti ieri, ma valgono sempre. La dirigenza, la squadra e lo staff tecnico dell’Asd Campomarino Calcio augurano al nuovo Direttore Generale, Costantino Bello il più caloroso ed affettuoso augurio di buon compleanno. Al direttore, in particolare, si augura di ripetere e superare le gesta del compianto nonno, il mitico indimenticato presidente rossoblù Costantino Mangifesta. L’avvio della nuova stagione sportiva è iniziato alla grande con cinque successi su altrettante gare (tre in Coppa Italia e due nel campionato di Promozione) e per la gloriosa piazza “rossoblù” si prospetta una stagione calcistica ricca di soddisfazioni e divertimento.