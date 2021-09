Fiocco azzurro al punto nascita di Termoli, il benvenuto a Giorgio del comitato MoliSaniTà L113

TERMOLI. È sempre una grande emozione quando le famiglie decidono di condividere con noi del comitato, la loro gioia e ci comunicano la notizia della nascita dei loro angeli.

In questo primo sabato autunnale abbiamo gioito assieme a mamma Arcangela Di Nauta e papà Nicola Flocco, per l'arrivo, alle 9:53, del piccolo Giorgio, altro angioletto L113 di 3,250 kg.

Siamo particolarmente coinvolte ed emozionate per questa nascita in quanto, in passato, mamma Arcangela ci aveva già contattate per ringraziarci per l'impegno profuso verso il punto nascite che, proprio in quei giorni, era stato fondamentale per lei e la sua gravidanza a rischio.

Anche oggi, la signora tiene a ringraziare noi ma soprattutto ringrazia l'équipe medica che l'ha seguita in queste ore, con queste parole:

" Tutti devono sapere che sono persone straordinarie".

In conclusione, non ci resta che dedicare, da parte di tutto il comitato MoliSaniTà L113, i nostri più calorosi auguri a mamma Arcangela, papà Nicola e alle sorelline Mariarosa e Tonia.