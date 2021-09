Aminda Pretorino compie 18 anni e diventa maggiorenne: augurissimi!

Molto più di un negozio Ghibli veste il Molise e non solo da 25 anni: qualità e cortesia a un prezzo speciale Le foto

TERMOLI. Scegliere il giusto abbigliamento, che sia per un’occasione speciale come un matrimonio o per un colloquio di lavoro in cui la parola d’ordine è perfezione, non è cosa da poco ed è più difficile di ciò che possa sembrare: fare