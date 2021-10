Confetti rossi per Alessandra Rea

TERMOLI. Confetti rossi in casa Rea. Dopo la primogenita Mariangela Rea, qualche mese fa, è arrivato ieri il conseguimento della laurea triennale in ingegneria gestionale anche per la secondogenita Alessandra Rea all’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna Scuola di Ingegneria e Architettura, Dipartimento di Ingegneria Industriale.

La Tesi di Laurea discussa è stata “Impianti Industriali T-AB – Dimensionamento di Linee di assemblaggio industriali: Applicazione di un approccio euristico (Parte A)”, di cui è stato relatore il professor Marco Bortolini e correlatore l’ingegner Francesco Gabriele Galizia.

Auguri dai genitori Milena e Raffaele e dalla sorella Mariangela.

Alla neo dottoressa Alessandra Rea le felicitazioni anche da parte della nostra redazione.