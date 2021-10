Compie 92 anni: augurissimi a Gino Casolino

TERMOLI. Il Re del caffè a Termoli Gino Casolino taglia il traguardo delle 92 primavere.

Grande imprenditore che ha contribuito a fare la storia imprenditoriale termolese assieme alla sua famiglia. in questa bella giornata di festa per lui che è grande anche come sportivo e tifoso prima del Termoli calcio e poi del Bologna, gli sono vicini circondandolo di amore e affetto, la moglie Maria, i figli Roberto e Nico, le nuore Grazia e Patrizia e i nipoti Luigi, Claudio, Alessandro e Felice. Augurissimi anche da parte della redazione di Termolionline.