TERMOLI. Rosario Lafratta e Franca Ferrero oggi sposi al Castello Svevo. «Un giorno speciale per condividere il vostro amore, un sentimento reciproco che vi accompagna in ogni momento e in ogni luogo, nella gioia di una famiglia che cresce e si consolida. Rosario Lafratta e Franca Ferrero si uniscono in matrimonio al Castello Svevo di Termoli.

Agli sposi gli auguri più affettuosi per una vita piena di felicità da tutti i familiari con un pensiero speciale da Veronica, Dora e Rosa, dai nipotini Antonio e Sofia... in attesa di una nuova gioia, la più bella al mondo!»