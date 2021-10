Augurissimi a Sergio Gargiulo, un compleanno "azzurro" in vetta alla Serie A

TERMOLI. Oggi è giornata particolare in casa Gargiulo, un pò per il Napoli primo in classifica, ma soprattutto perchè oggi Sergio compie gli anni ed è un grande tifoso degli azzurri partenopei! Simpaticissimo e grande lavoratore, affermato imprenditore, a lui vanno gli auguri da parte della moglie Tiziana, dei figli Daniele, Alessandro e Davide, le nuore Romina e Valentina, tutto lo staff di Bosap Carni e Black Bull, da Alessandro. Auguri da tutto lo staff di Termolionline.