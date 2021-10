TERMOLI. Tantissimi auguri a Rossana Caterino, che oggi compie i suoi primi 53 anni! Il messaggio della famiglia:

Cara mamma,

sei il nostro più grande amore, senza di te le nostre giornate sarebbero grigie e prive di colori. Nonostante oggi sia il tuo compleanno, dovremmo festeggiarti tutti i giorni, per l’aiuto prezioso che ci dai, per l’amore che ci trasmetti e per la tua instancabile simpatia. Uno degli elementi caratterizzanti del tuo carattere, è proprio la simpatia. Ti auguriamo infiniti giorni come questo, con l’augurio di continuare a vivere nell’amore che ti trasmettiamo noi figli e nostro padre. Poiché non c’è regalo più grande, che l’amore di una famiglia unita e speciale come la nostra.

Per questo compleanno ti auguriamo solo “amore” che saprà sempre ricordati che è un legame forte, prezioso e che regala la felicità più intensa.

Auguri Vu, da Daly, Andrea , Papà e da nonna Gina, dovunque lei sia.