Coronano il sogno d'amore salendo all'altare col piccolo Riccardo: auguri a Gianni e Maria Felicia

SAN MARTINO IN PENSILIS. Hanno dovuto rinunciare a causa della pandemia alla data che avevano deciso in prima battuta, ma fortunatamente, col Green Pass, arriva anche la possibilità di tornare a coronare i propri sogni. Immense felicitazioni per Maria Felicia Terzano e Gianni Verlengia, coppia sanmartinese che nel frattempo, da un anno all’altro, ha avuto anche il dono del piccolo Riccardo. Per loro auguri forieri di un cammino di vita intriso di felicità e serenità da parte dei genitori, degli amici e dei familiari tutti.