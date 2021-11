Confetti rossi in casa Marra: oggi si è specializzato il dottor Ubaldo Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Confetti rossi in casa Marra: oggi si è specializzato il dottor Ubaldo Marra in Chirurgia generale presso l’Università degli studi di Modena con la tesi dal titolo "Outcome e fattori prognostici della Duodenocefalopancreasectomia robotica: uno studio prognostico, retrospettivo e multicentrico su 122 casi in 20 anni di esperienza", riportando la votazione di 110/110 e lode. I migliori auguri al neo specializzato da parte dei genitori, dottor Amedeo Marra e dottoressa Nadia Barile, e da tutti i parenti e amici.