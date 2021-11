TERMOLI. Erica Di Lello brillante dottoressa in Scienze della mediazione linguistica.

«Un percorso di studi impegnativo ed entusiasmante affrontato con passione, capacità e competenze. Erica Di Lello è una brillante dottoressa in Scienze della Mediazione Linguistica all’Istituto di Alti Studi SSML “Carlo Bo” di Bologna. Giovedì 11 novembre 2021 ha discusso un’apprezzata tesi dal titolo “L’interpretazione di trattativa nel settore cosmetico Made in Italy”, relatrice Prof.ssa Isabella lega. Congratulazioni e auguri per un intenso percorso professionale da mamma e papà. Ti vogliamo bene!»